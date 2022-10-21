Уваев вошел в тренерский штаб «Авангарда»

Российский специалист Вячеслав Уваев вошел в тренерский штаб «Авангарда», сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы искали тренера, в обязанности которого войдет работа с защитниками, и Михаил Кравец попросил рассмотреть кандидатуру Вячеслава Уваева, — сказал генменеджер «Авангарда» Алексей Волков. — Они вместе работали в «Витязе», выводили команду в плей-офф, а нам сейчас нужен коллектив единомышленников. Уваев обладает солидным опытом работы в трех лигах: МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Этот опыт должен помочь нашей команде выстроить игру в обороне».

56-летний россиянин станет тренером-ассистентом. Он заключил контракт до конца сезона.