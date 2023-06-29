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Сегодня, 08:36

Генменеджер «Аризоны» о Симашеве: «Таких защитников трудно найти. У него очень хорошие перспективы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг объяснил, почему клуб решил выбрать российского защитника Дмитрия Симашева под шестым номером драфта НХЛ-2023.

«Мы называем его «единорогом» драфта. Тяжело найти ребят, которые умеют так двигаться и кататься при таких физических данных. Мы узнали Дмитрия немного получше и просто влюбились как в его работу на льду, так и вне его. У него есть задатки лидера, он хорошо говорит по-английски, у него очень хорошие перспективы. Невозможно найти и выменять такого защитника в НХЛ», — приводит официальный сайт НХЛ слова Армстронга.

18-летний Симашев выступает за «Локомотив». В сезоне-2022/23 он принял участие в 18 матчах команды в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

Также он набрал 10 (1+9) очков в 29 матчах регулярного чемпионата МХЛ в составе «Локо» и 6 (2+4) очков в 10 играх плей-офф МХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
Дмитрий Симашев
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