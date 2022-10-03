В «Эдмонтоне» довольны игрой экс-нападающего «Спартака» Виртанена

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт отметил игру нападающего Джейка Виртанена, который находится на просмотровом контракте, сообщает журналист Даниэль Ньюджент-Боумэн.

В прошлом сезоне форвард выступал в КХЛ за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ Виртанен играл за «Ванкувер». В лиге нападающий провел 317 игр и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.

Ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.