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НХЛ

3 октября, 23:05

В «Эдмонтоне» довольны игрой экс-нападающего «Спартака» Виртанена

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт отметил игру нападающего Джейка Виртанена, который находится на просмотровом контракте, сообщает журналист Даниэль Ньюджент-Боумэн.

В прошлом сезоне форвард выступал в КХЛ за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ Виртанен играл за «Ванкувер». В лиге нападающий провел 317 игр и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.

Ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.

Джейк Виртанен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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