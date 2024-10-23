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Сегодня, 10:27

В ESPN назвали Мичкова причиной следить за «Филадельфией» в этом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Автор ESPN Греш Вышински назвал российского нападающего Матвея Мичкова причиной следить за «Филадельфией» в сезоне-2024/25.

Вышински назвал подраздел о «Филадельфии» «Мичков-манией».

«У «Флайерз» не было такого талантливого новичка в нападении, как Матвей Мичков, с тех пор, как в команде появился Клод Жиру. Можно сказать, что у «Филадельфии» не было такого раскрученного новичка в момента появления Эрика Линдроса.

Мичков уже продемонстрировал динамичную игру в атаке, из-за которой болельщики скупали его футболки еще до его дебютного предсезонного матча», — говорится в материале.

В текущем сезоне 19-летний россиянин набрал 5 (2+3) очков в 6 матчах за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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