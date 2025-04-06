В футбольном «Динамо» поздравили Овечкина с рекордом: «Будем рады провести совместную акцию»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Хочу поздравить Овечкина с его феноменальным рекордом. Вся страна гордится им. У меня нет полномочий звать или не звать Овечкина в Москву. Он каждое лето приезжает. Будем рады с ним увидеться. Если возможно, на нашем матче, а может и провести совместную акцию, — сказал Гафин.

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу за карьеру в североамериканской лиге. Он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы).