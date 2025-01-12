Свищев: «Овечкин — национальный герой Вашингтона и проводник дружбы между Россией и США»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал о роли нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в мире.

«Предстоящий рекорд Овечкина — это историческое событие. Все понимают, что Александр стоит в шаге от того, чтобы побить достижение Гретцки, как бы кому-то этого не хотелось. Овечкин на долгие годы станет недосягаемым хоккеистом в мире и теперь уже он будет ориентиром для других, все будут хотеть побить рекорд Овечкина.

Это победа и самого Овечкина, его семьи, всего российского хоккея и всей нашей страны. Александр уже является национальным героем Вашингтона. Когда еще такое могло произойти? Россиянин — национальный герой столицы США. Это грандиозное событие. Такие спортсмены, как Овечкин, являются проводниками дружбы между Россией и США», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

На счету 39-летнего Овечкина 873 гола в 1453 матчах в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 21 шайбу.