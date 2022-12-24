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НХЛ

Сегодня, 11:41

В Госдуме поздравили Овечкина с выходом на второе место по голам в НХЛ: «Ждем от него рекорда, осталось каких-то 92 шайбы»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

Сегодня, 24 декабря россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего форварда 802 шайбы в лиге, он опередил Горди Хоу (801).

«Каждое утро отрываю новости и радуюсь за Овечкина. А когда новостей нет, то расстраиваюсь, не хватает их. Мы гордимся Овечкиным. Он — гордость российского спорта и всего русского народа. Ждем от него первого места, осталось каких-то 93 шайбы», — сказал Свищев «СЭ».

Рекорд по числу голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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