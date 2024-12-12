Свищев — об отмене «Вечера русского наследия» в НХЛ: «Жаль, что хваленая американская демократия не может привлечь виновников к ответственности»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» отреагировал на отмену «Вечера русского наследия» в НХЛ из-за протестов украинских организаций.

«Какое они отношение имеют к НХЛ? Непонятно. Видите, до того политические страсти накалены, что организаторы не стали рисковать! Ничего страшного, но, к сожалению, такие события не идут на развитие спорта. Жалко, что такие украинские организации хваленая американская демократия не может привлечь к ответственности. Считаю, что это прямое вмешательство в дела спортивного сообщества. На месте НХЛ обратился бы за помощью к юристам, потому что такие вещи надо пресекать. Иначе они сядут на шею и не важно, украинские это будут организации или какие-то другие», — сказал Свищев «СЭ».

Мероприятие должно было пройти в четверг, 12 декабря, в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон».

По словам одного из организаторов события Александра Бравермана, решение об отмене «Вечера русского наследия» было связано с протестами украинских организаций штата Огайо, которые посчитали готовящееся мероприятие «политической акцией».

Александр Абустин