В Госдуме РФ назвали Овечкина героем современности всего спортивного мирового сообщества

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Слушал сегодня интервью Александра Овечкина. Он очень скромно говорит, что это его работа и прежде всего он играет на команду. Это многое говорит о человеке — как он относится к работе и к тому, что в ближайшее время станет главным действующим лицом НХЛ. Все прекрасно понимают, что рекорд Гретцки будет побит, это вопрос дней. Я каждое утро просыпаюсь и читаю новости про Овечкина. Я горжусь, что у нас есть такой герой, как Александр Овечкин. Считаю его героем современности не только России, но и всего спортивного мирового сообщества!» — сказал Свищев «СЭ».

На счету Овечкина 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).

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