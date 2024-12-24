В Госдуме РФ назвали Овечкина спортсменом года

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос «СЭ», кого он считает лучшим спортсменом 2024 года.

«Для меня спортсменом года является Александр Овечкин. С большим уважением отношусь к нему. Это человек, который упорно добивается результата, бьет рекорды и любит свою страну. Знаю, что он строит собственную академию с России и хочет развивать отечественный спорт. Таких людей нужно больше, тогда никаких проблем у нас не будет», — сказал Свищев «СЭ».

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Уэйна Гретцки осталось 26 шайб.