В Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам покинуть НХЛ

29 сентября, 14:36
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что Госдума РФ не будет советовать российским хоккеистам покинуть клубы НХЛ.
«Их рекомендация [Госдепартамента США и МИД Канады] — это демонстрация недальновидности. Маловероятно, что наше руководство последует примеру заокеанских коллег. Ребята [хоккеисты] работают — и пусть работают. Если власти этих стран не будут выдворять наших спортсменов, то им ничего не грозит», — заявил Legalbet Свищев.
Вчера, 28 сентября, в Госдепартаменте США рекомендовали гражданам покинуть Россию. В КХЛ играют 54 хоккеиста из Северной Америки.