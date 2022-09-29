В Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам покинуть НХЛ

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что Госдума РФ не будет советовать российским хоккеистам покинуть клубы НХЛ.

«Их рекомендация [Госдепартамента США и МИД Канады] — это демонстрация недальновидности. Маловероятно, что наше руководство последует примеру заокеанских коллег. Ребята [хоккеисты] работают — и пусть работают. Если власти этих стран не будут выдворять наших спортсменов, то им ничего не грозит», — заявил Legalbet Свищев.

Вчера, 28 сентября, в Госдепартаменте США рекомендовали гражданам покинуть Россию. В КХЛ играют 54 хоккеиста из Северной Америки.