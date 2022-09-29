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НХЛ

29 сентября, 14:36

В Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам покинуть НХЛ

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что Госдума РФ не будет советовать российским хоккеистам покинуть клубы НХЛ.

«Их рекомендация [Госдепартамента США и МИД Канады] — это демонстрация недальновидности. Маловероятно, что наше руководство последует примеру заокеанских коллег. Ребята [хоккеисты] работают — и пусть работают. Если власти этих стран не будут выдворять наших спортсменов, то им ничего не грозит», — заявил Legalbet Свищев.

Вчера, 28 сентября, в Госдепартаменте США рекомендовали гражданам покинуть Россию. В КХЛ играют 54 хоккеиста из Северной Америки.

Источник: https://legalbet.ru/news/v-gosdume-rf-ne-budut-rekomendovat-rossijskim/
НХЛ
Дмитрий Свищев
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