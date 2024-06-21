В Госдуме РФ ответили Конюхову: «Овечкин прославляет Россию своей игрой!»

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова путешественника Федора Конюхова, заявившего, что Александр Овечкин не прославляет свою родину в Америке.

«Это его очень спорная позиция. Овечкин прославляет Россию своей игрой и гражданской позицией. Он неоднократно показывал, что любит свою родину, гордится ей», — сказал Свищев «СЭ».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Константин Передерий