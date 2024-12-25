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Сегодня, 13:05

В Госдуме РФ считают, что в НХЛ не относятся серьезно к словам Гашека про российских спортсменов

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Доминика Гашека встретиться с руководством НХЛ и канадскими политиками.

«Никто в НХЛ к словам Гашека серьезно не относился и относиться не будет. Его могут с уважением послушать как пенсионера, но слушать его бредовые идеи про российских спортсменов и участие в матчах НХЛ, конечно, никто не будет. НХЛ — мощная и самодостаточная организация, которая, прежде всего, считает деньги. Слова Гашека направлены на то, чтобы терять эти деньги. А правительство Канады, вообще сомневаюсь, что встретится с ним — у них своих проблем достаточно. Поэтому, думаю, что они не будут тратить на это время на никому ненужного и несостоявшегося политика, бывшего спортсмена», — сказал Свищев «СЭ».

25 декабря Гашек заявил о своем желании встретиться с руководством НХЛ и канадскими политиками, чтобы обсудить отношение к российским игрокам в лиге. Об этом экс-вратарь заявил в своих социальных сетях.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.

Александр Абустин

Доминик Гашек
Дмитрий Свищев
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