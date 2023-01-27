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Сегодня, 10:09

В ИИХФ назвали Овечкина машиной после гола в ворота «Питтсбурга»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Член совета ИИХФ Франц Райндль в разговоре с «СЭ» отреагировал на заброшенную шайбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).

«Овечкин — командный игрок. Он не только топовый нападающий, который зарабатывает очки. Поэтому он капитан «Вашингтона». Он показывает себя с разных сторон. Даже по телевизору можно понять, что он кайфует от игры. Это ключ к успеху. Счастлив, что в «Кэпиталз» есть такой игрок. Он машина! Посмотрите, с какой страстью он выходит на лед. Пока он наслаждается игрой, для него нет конца карьеры», — сказал Райндль «СЭ».

«Вашингтон» набрал 58 очков и поднялся на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Питтсбург» (57 очков).

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 50 матчей за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.

Сидни Кросби (в&nbsp;центре) и&nbsp;Александр Овечкин (справа). Овечкин снова забил! «Вашингтон» обыграл самого принципиального соперника

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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