В ИИХФ назвали Овечкина машиной после гола в ворота «Питтсбурга»

Член совета ИИХФ Франц Райндль в разговоре с «СЭ» отреагировал на заброшенную шайбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).

«Овечкин — командный игрок. Он не только топовый нападающий, который зарабатывает очки. Поэтому он капитан «Вашингтона». Он показывает себя с разных сторон. Даже по телевизору можно понять, что он кайфует от игры. Это ключ к успеху. Счастлив, что в «Кэпиталз» есть такой игрок. Он машина! Посмотрите, с какой страстью он выходит на лед. Пока он наслаждается игрой, для него нет конца карьеры», — сказал Райндль «СЭ».

«Вашингтон» набрал 58 очков и поднялся на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Питтсбург» (57 очков).

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 50 матчей за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.