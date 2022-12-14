В ИИХФ прокомментировали появление Овечкина на логотипе «Вашингтона»: «Он один из лучших спортсменов мира»

Член совета ИИХФ Франц Райндль в разговоре с «СЭ» поделился мнением об изменении логотипа «Вашингтона» на фото с изображением своего капитана Александра Овечкина и надписью «GR8» (великий — прим. «СЭ»).

«Видел новый логотип «Вашингтона». Думаю, то, как они поздравили Александра Овечкина прекрасно. Невероятно! Это очень известный игрок. Считаю, что для него это большая честь. Овечкин уже один из лучших спортсменов мира. То, чего он добивается в НХЛ, какие рекорды бьет, делает его таковым», — сказал Райндль «СЭ».

Овечкин стал третьим игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.