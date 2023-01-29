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НХЛ

Сегодня, 13:33

В ИИХФ считают, что у Овечкина нет предела по количеству матчей в НХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии для «СЭ» поделился мнением, есть ли у хоккеиста Александра Овечкина предел по количеству сыгранных матчей.

«Не могу себе представить предел игр для Овечкина. Никто никогда этого не скажет. Он день за днем идет к своей цели. Много разного может произойти за это время. Думаю, то, что он получает удовольствие от игры, — лучший стиль выступления в НХЛ. Он не считает игры», — сказал Райндль «СЭ».

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 50 матчей за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка, всего за «Кэпиталз» у него 1324 игры.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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