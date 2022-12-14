В ИИХФ уверены, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ

Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии «СЭ» выразил уверенность в том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ.

«Возможно ли побить рекорд Гретцки? Мне кажется, он не концентрируется на том, чтобы бить рекорды, а просто продолжает играть. Он просто так продолжает это делать. У него есть шанс побить этот рекорд. Хоккей — динамичный вид спорта. В нем все происходит очень быстро.

Думаю, пока не стоит загадывать в будущее. Но я уверен, у него есть все, он достаточно силен, чтобы сделать это!" - сказал Райндль «СЭ».

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.