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Сегодня, 10:32

В «Каролине» рассказали, почему не заключили полноценный контракт с Никишиным

Сергей Разин
корреспондент
Александр Никишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски рассказал, почему клуб не подписал полноценный контракт с защитником Александром Никишиным.

«Для него это большой переход, поэтому каждый раз, когда у него появляется возможность покататься с командой, каждый раз, когда у него появляется возможность встретиться с тренерами, это помогает ему подготовиться к выходу на лед.

Если бы мы чувствовали, что он нам нужен на льду в следующей игре плей-офф, мы бы заключили контракт и подготовили его. Ничто не помешает ему играть за нас», — приводит слова Тулски The Athletic.

Александр Никишин.Почему «Каролина» так и не подписала контракт с Никишиным? Очень странная история с экс-звездой СКА

«Каролина» выбрала Никишина на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером. До подписания контракта с «Харрикейнз» защитник выступал за СКА.

В сезоне-2024/25 23-летний россиянин провел 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 46 (17+29) очков. В 4 играх плей-офф на его счету 3 (2+1) очка.

5
Александр Никишин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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