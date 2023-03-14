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Сегодня, 08:57

В «Каролине» выступили с заявлением по поводу травмы Свечникова

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Свечников (слева).
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл выступил с заявлением по поводу травмы нападающего Андрея Свечникова.

22-летний россиянин выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

«В понедельник утром Андрею сделали МРТ, также мы проконсультировались с врачами команды. Мы хотим получить более точные данные и продолжаем собирать информацию по травме Свечникова, чтобы принять решение, которое пойдет максимально на пользу его здоровью. Мы дадим более конкретный комментарий после того, как примем решение», — приводит официальный сайт НХЛ слова Уодделла.

14 марта журналист Эллиотт Фридман сообщил, что у Свечникова подозрение на разрыв передней крестообразной связки, из-за чего хоккеист может пропустить остаток сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне форвард набрал 55 (23+32) очков в 64 матчах.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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