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Сегодня, 13:38

В «Коламбусе» отреагировали на критику Гашека за организацию «Вечера русского наследия»

Доминик Гашек.
Фото Getty Images
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Руководитель по связям с общественностью «Коламбус Блю Джекетс» Тодд Шаррок рассказал о «Вечере русского наследия».

«Местное русскоязычное сообщество связалось с клубом и сообщило, что хотело бы организовать групповую поездку на игру «Блю Джекетс». Я думаю, что они организовали подобные поездки и на другие матчи НХЛ. Это стандартный пакет билетов, в который входит подарок от клуба и групповая фотография на льду после игры», — цитирует Шаррока издание Iltalehti.

Мероприятие должно пройти 13 декабря во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

Событие ранее раскритиковал бывший чешский хоккеист Доминик Гашек, обвинив клуб в рекламе России.

«Вашингтон» за 21 матч набрал 29 очков и находится на третьей строчке в таблице Восточной конференции. «Коламбус» после 20 матчей заработал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Iltalehti
Доминик Гашек
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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