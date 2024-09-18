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Сегодня, 10:26

В «Колорадо» ожидают возвращения Ничушкина в ноябре

Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Менеджер по хоккейным операциям «Колорадо» Джо Сакик сообщил, что в клубе рассчитывают на возвращение в команду нападающего Валерия Ничушкина в ноябре.

«Ничушкина должны допустить к игре. Мы ожидаем, что он вернется к середине ноября», — рассказал Сакик в программе AltitudeSR.

В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ.

В прошлом сезоне Ничушкин провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал десять (9+1) очков в восьми сыгранных встречах.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш

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