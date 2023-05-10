В «Колорадо» рассчитывают, что Ничушкин останется в команде

Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд надеется, что российский нападающий Валерий Ничушкин останется в команде.

«Сейчас мы не можем комментировать ситуацию Валерия. Он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он будет очень важной частью команды в будущем», — цитирует Denver Sports Макфарланда.

Форвард пропустил последние матчи своей команды. 28 апреля появилась информация о том, что в гостиничном номере хоккеиста была обнаружена женщина в состоянии алкогольного опьянения, при этом главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что отсутствие Ничушкина на льду не связано с юридическими проблемами, с проблемами со здоровьем или дисциплиной.