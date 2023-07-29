В контракте Тарасенко с «Оттавой» включен пункт о запрете обмена

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Контракт форварда Владимира Тарасенко с «Оттавой» включает пункт о запрете обмена в другой клуб, сообщает Cap Friendly.
Возможный обмен может случиться только в случае согласия 31-летнего россиянина.
С 2013 года Тарасенко выступал за «Сент-Луис». В феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс», летом он стал свободным агентом.
В прошлом сезоне на счету Тарасенко 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 50 (18+32) очков. Также он набрал 4 (3+1) в 7 играх плей-офф.