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5 апреля, 13:56

В Кремле заявили, что следят за успехами Овечкина

Камила Абдурахманова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — выдающийся российский хоккеист, в Кремле следят за его успехами и болеют за него.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — сказал Песков ТАСС.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.«Это история хоккея. Черт возьми, это история спорта!» Американские СМИ сходят с ума от Овечкина и повторения рекорда Гретцки

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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