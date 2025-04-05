В Кремле заявили, что следят за успехами Овечкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — выдающийся российский хоккеист, в Кремле следят за его успехами и болеют за него.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — сказал Песков ТАСС.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне