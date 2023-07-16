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НХЛ

Сегодня, 08:36

В «Миннесоте» беспокоятся из-за возможных проблем с переездом россиян в клуб

Руслан Минаев
Данила Юров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что испытывает беспокойство в связи с переездом в США 19-летнего форварда «Металлурга» Данилы Юрова.

«Уайлд» принадлежат права и на форварда СКА Марата Хуснутдинова.

«Путешествие из России при нынешнем [политическом] климате может быть рискованным", - цитирует руководителя The Athletic.

Помимо этого, Герин назвал невероятными успехи Юрова в изучении английского языка.

"За год он добился значительного прогресса. В прошлом году мы даже не могли толком общаться, а теперь у меня был полноценный разговор с ним. Это невероятно», — добавил Герин.

Юров выступает за «Металлург» с 2020 года. В прошлом сезоне на счету форварда 59 матчей в «регулярке» КХЛ, в которых он набрал 12 (6+6) очков.  В Кубке Гагарина игрок на отметился результативными действиями в 11 матчах.

«В «Миннесоте» спросили, что у меня с армией». Интервью русского таланта из «Магнитки»

Данила Юров
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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