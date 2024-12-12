В «Миннесоте» назвали приоритетом клуба подписание нового контракта с Капризовым

Владелец «Миннесоты» Крэйг Липольд прокомментировал потенциальное подписание нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым.

«Это [подписание нового контракта] приоритет. В этом нет никаких сомнений. Мы хотим Кирилла. Он — большая часть нашего будущего. Как нам это сделать? Мы должны точно знать, каким будет потолок [зарплат]. Это важная часть нашего стратегического плана — подписать с ним контракт на как можно более долгий срок», — цитирует Липольда пресс-служба НХЛ.

Действующий контракт 27-летнего россиянина истекает после сезона-2025/26, но «Миннесота» летом 2025 года вправе предложить ему новое восьмилетнее соглашение.

В этом сезоне Капризов набрал 43 (18+25) очка в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.