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Сегодня, 12:32

В «Миннесоте» назвали приоритетом клуба подписание нового контракта с Капризовым

Руслан Минаев
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Владелец «Миннесоты» Крэйг Липольд прокомментировал потенциальное подписание нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым.

«Это [подписание нового контракта] приоритет. В этом нет никаких сомнений. Мы хотим Кирилла. Он — большая часть нашего будущего. Как нам это сделать? Мы должны точно знать, каким будет потолок [зарплат]. Это важная часть нашего стратегического плана — подписать с ним контракт на как можно более долгий срок», — цитирует Липольда пресс-служба НХЛ.

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Действующий контракт 27-летнего россиянина истекает после сезона-2025/26, но «Миннесота» летом 2025 года вправе предложить ему новое восьмилетнее соглашение.

В этом сезоне Капризов набрал 43 (18+25) очка в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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