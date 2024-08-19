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Сегодня, 18:55

В «Нэшвилле» отреагировали на информацию о запросе обмена от Аскарова

Руслан Минаев
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В «Нэшвилле» прокомментировали информацию о том, что российский вратарь клуба Ярослав Аскаров запросил обмен.

«Мы осведомлены о сегодняшних новостях и ожидаем, что игрок явится в тренировочный лагерь и поборется за место в составе в сентябре», — приводит журналист Джон Гленнон слова генерального менеджера «Предаторз» Барри Тротца.

В прошедшем сезоне 22-летний россиянин провел 2 матча в НХЛ, отразив 94,2 процента бросков. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

В 2020 году «Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером первого раунда драфта НХЛ.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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Уикс: Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла»