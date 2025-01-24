Лейпольд: «До ухода Беттмэна из НХЛ еще пара лет, а мы уже готовимся»

Владелец «Миннесоты» Крейг Лейпольд рассказал, что в НХЛ готовятся к уходу комиссара лиги Гэри Беттмэна на пенсию. Беттмэну 72 года.

«Многие знают, насколько Беттмэн был хорош в качестве комиссара НХЛ. Будет грустно, когда он уйдет на пенсию, но до этого ещё пара лет, а мы уже сейчас готовимся. Мы должны убедиться, что все сделаем правильно», — цитирует Лейпольда The Athletic

Специалист занимает пост комиссара НХЛ уже 32 года, что является рекордом на этой должности во всех североамериканских профессиональных спортивных лигах.