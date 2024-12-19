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Сегодня, 17:49

В НХЛ исключили возможность проведения матча между «Монреалем» и СКА в ближайшем будущем

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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли исключил возможность проведения матча между «Монреалем» и СКА.

«Я не ожидаю, что это произойдет в обозримом будущем», — приводит ТАСС слова Дэйли.

Ранее стало известно, что главный тренер СКА Роман Ротенберг обсуждал с представителями канадского клуба в Санкт-Петербурге возможность организации матча между командами. Он отметил, что для этого нужно разрешение НХЛ. Среди возможных мест проведения Ротенберг назвал Дубай, Абу-Даби и Стамбул.

СКА является последним российским клубом, игравшим против команды НХЛ. В 2010 году петербургские армейцы дома обыграли «Каролину» со счетом 5:3.

Источник: ТАСС
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Билл Дэйли
Роман Ротенберг
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