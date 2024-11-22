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В НХЛ назвали досадной травму Овечкина: «Все сообщество лиги желает ему скорейшего выздоровления»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли пожелал скорейшего восстановления нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Травма Александра оказалась очень досадной. Все сообщество НХЛ желает ему скорейшего выздоровления, чтобы он мог продолжить играть», — цитирует Дэйли РИА «Новости Спорт».

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Каждый чувствует это разочарование». «Вашингтон» переживает травму Овечкина

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Источник: РИА
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Билл Дэйли

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