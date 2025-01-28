В НХЛ назвали преждевременными разговоры об участии россиян в Кубке мира 2028 года

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное участие российских хоккеистов в Кубке мира 2028 года.

«Пока рано говорить об участии сборной России в турнире», — цитирует Дэйли ТАСС.

Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что в НХЛ планируют провести Кубок мира 2028 года без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Тогда сборная России дошла до полуфинала, уступив Канаде, которая стала чемпионом.

В конце февраля 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.