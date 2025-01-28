Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:42

В НХЛ назвали преждевременными разговоры об участии россиян в Кубке мира 2028 года

Руслан Минаев
Сборная России по хоккею.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное участие российских хоккеистов в Кубке мира 2028 года.

«Пока рано говорить об участии сборной России в турнире», — цитирует Дэйли ТАСС.

Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что в НХЛ планируют провести Кубок мира 2028 года без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Тогда сборная России дошла до полуфинала, уступив Канаде, которая стала чемпионом.

В конце февраля 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
Читайте также
Нарышкин предложил РИО обсудить историческую принадлежность земель Украины
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Болельщица устроила одиночный пикет против изменений в регламенте ФФККР
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российский форвард Низамеев: «В России не задумываются о законах и своих правах, а в США все по-другому»
Биатлонист Поршнев готов выступать в нейтральном статусе
Никита Поршнев: «Латыпов, Серохвостов и Логинов готовы биться за медали на Кубке мира»
«С радостью поехал бы на олимпийский отбор даже под нейтральным флагом». Никита Поршнев — о возвращении на международную арену
Сборной России не будет на футбольном турнире Олимпиады-2028 и молодежном Евро. Нас вновь не допустили
Джонсон: «Трамп — человек слова. Надеюсь, что все вернется в норму»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя