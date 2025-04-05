В НХЛ оценили достижение Овечкина: «Нам очень повезло, что он работает в нашей лиге»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в разговоре с «СЭ» оценил достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Очень впечатляющее достижение. Мне очень нравится то, что Александр привнес в НХЛ за последние 20 лет. Он страстно любит игру, и его энтузиазм заразителен. Нам очень повезло, что он работает в нашей лиге», — сказал Дэйли «СЭ».

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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