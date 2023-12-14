В НХЛ опровергли возможный переезд «Вашингтона» на новую арену в Вирджинии

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о возможном переезде «Вашингтона» на новую арену.

В среду, 13 декабря, сообщалось, что «Кэпиталз» в 2028 году могут переехать на новый стадион в штате Вирджиния. Он будет построен в городе Александрия, в 15 километрах от действующего домашнего стадиона клубов Capital One Arena.

«Никто никуда не переезжает. Нас устраивает расположение наших франшиз. Я знаю, что ходят слухи о том, что «Вашингтону» предложили переехать в Вирджинию, которая находится в четырех милях от их существующей арены. Вот и все», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.