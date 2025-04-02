В НХЛ отреагировали на слухи о запрете аккредитаций журналистам из России на матчи «Вашингтона»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слухи о запрете аккредитаций российским журналистам на матчи «Вашингтона».

«Мы не даем аккредитации российским СМИ с марта 2022 года из-за СВО на Украине. Мы оцениваем, какие изменения, если таковые будут, будут внесены в эту политику, учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом», — приводит «Чемпионат» слова Дэйли.

2 апреля российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3). На счету 39-летнего нападающего теперь 38 шайб в нынешнем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах лиги. Ему осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Следующий матч «Вашингтон» проведет на выезде против «Каролины». Игра состоится в ночь на 3 апреля и начнется в 2.00 по московскому времени.

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