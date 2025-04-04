В НХЛ рассказали о масштабной подготовке к предстоящему рекорду Овечкина

НХЛ увеличивает количество съемочных групп на матчах с участием нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Число телевизионных точек выросло почти в два раза — с 26 в матче «Каролины» против «Торонто» до 46 в игре «Харрикейнз» с «Вашингтоном».

«Мы относимся к этой игре и к каждому его матчу как к игре плей-офф Кубка Стэнли. Мы отовсюду привозим съемочные группы. Именно они делают все шоу с полным доступом для зрителя. Люди относятся к этому почти как к финальной игре Кубка Стэнли», — приводит слова президента НХЛ по контенту и освещению мероприятий Стива Майера пресс-служба лиги.

Следующий матч «Вашингтон» проведет дома с «Чикаго» в ночь на 5 апреля, начало игры — в 02.00 мск. Далее «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Айлендерс» 6 апреля (19.30 мск) и дома с «Каролиной» 11 апреля (02.30 мск).

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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