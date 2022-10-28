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Сегодня, 09:18

В НХЛ рассматривают множество вариантов организации Кубка мира-2024

Сергей Разин
корреспондент
Кубок мира по хоккею с шайбой.
Фото AFP
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о рассмотрении множества вариантов проведения Кубка мира-2024.

«Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений. Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Ранее TSN сообщал, что Кубок мира может быть перенесен на новые даты.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.

Евгений Малкин, Александр Овечкин и&nbsp;Сергей Плотников (слева направо). Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?

Источник: https://tass.ru/sport/16182511
Хоккей
НХЛ
Билл Дэйли
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