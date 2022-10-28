В НХЛ рассматривают множество вариантов организации Кубка мира-2024

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о рассмотрении множества вариантов проведения Кубка мира-2024.

«Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений. Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Ранее TSN сообщал, что Кубок мира может быть перенесен на новые даты.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.