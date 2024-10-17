В НХЛ рассказали о возвращении Ничушкина на лед после отстранения

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о сроках возвращения нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«В его восстановлении в рамках программы помощи игрокам виден прогресс. Пока нет точной даты его возвращения в НХЛ. Я ожидаю, что он начнет тренировки с командой еще до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб», — приводит слова Дэйли РИА Новости Спорт.

В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ.

В прошлом сезоне Ничушкин провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.