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12 апреля, 19:08

В НХЛ считают, что матч против КХЛ в ближайшем будущем маловероятен

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Билл Дэйли.
Фото Global Look Press
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил «СЭ» на вопрос о возможном проведении матча между одним из клубов североамериканской лиги и одной из команд КХЛ.

Идея организации матчей между лигами была представлена в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.

«На данный момент между НХЛ и КХЛ не было обсуждения этого вопроса. Я думаю, что идея проведения каких-либо соревнований в ближайшем будущем маловероятна», — сказал Дэйли «СЭ».

В пятницу, 11 апреля, министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей между командами из КХЛ и НХЛ.

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Хоккей
КХЛ
НХЛ
Билл Дэйли
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