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Сегодня, 09:07

В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны участием России

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Мы слышали от некоторых стран, что они будут возражать из-за участия России. Мы рассматривали нейтральный статус как альтернативу. Но, учитывая опасения других, не похоже, что это будет хорошим решением», — приводит слова Дэйли ESPN.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Матчи Кубка мира 2024 года должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

Кубок мира по хоккею был основан в 1996 года. Он является одним из самых престижных соревнований по хоккею, наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира. Всего он разыгрывался трижды. Канада является двукратным и действующим победителем турнира.

Источник: https://www.espn.com/nhl/story/_/id/34599913/nhl-considering-world-cup-play-2024-unsure-russians-commissioner-bill-daly-says
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