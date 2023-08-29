В НХЛ сообщили, что Федотову не требовалось подписывать контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что вратарь Иван Федотов не подписывал новый контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24, поскольку действие соглашения было автоматически продлено на год с сезона-2022/23.

«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт», — приводит слова Дэйли ТАСС.

28 августа президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что сам Федотов считает, что у него нет контракта с «Филадельфией». Также он заявил, что вратарь не сможет играть за ЦСКА на старте сезона-2023/24.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

После этого Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за армейцев до 1 января 2024 года.