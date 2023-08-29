В НХЛ сообщили, что Федотову не требовалось подписывать контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24

Сегодня, 12:12
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что вратарь Иван Федотов не подписывал новый контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24, поскольку действие соглашения было автоматически продлено на год с сезона-2022/23.
«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт», — приводит слова Дэйли ТАСС.
28 августа президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что сам Федотов считает, что у него нет контракта с «Филадельфией». Также он заявил, что вратарь не сможет играть за ЦСКА на старте сезона-2023/24.
В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.
После этого Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за армейцев до 1 января 2024 года.
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|4
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|Чикаго
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|2
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|4
|Калгари
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|6
|Сан-Хосе
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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|05:30
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Вегас – Сиэтл
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