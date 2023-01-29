В НХЛ сообщили, что ситуация с Проворовым не повлияла на рекомендации касательно акций в поддержку меньшинств

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что ситуация с защитником «Филадельфии» Иваном Проворым не повлияла на рекомендации НХЛ касательно акций в поддержку меньшинств, сообщает NY Post.

Он подчеркнул, что каждый клуб имеет право действовать по своему усмотрению.

В ходе мероприятия в поддержку сексуальных меньшинств Pride Night хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов отказался выходить на разминку перед матчем в свитере с «радужной» символикой, объяснив это своей православной верой.

Позже игроки команды «Нью-Йорк Рейнджерс» в отказались надевать форму с изображением символики в поддержку меньшинств.

Представители «Рейнджерс» отметили, что клуб поддерживает сексуальные меньшинства, однако также уважает мнение каждого члена команды, поэтому отказывается от участия в акции.