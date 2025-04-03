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3 апреля, 15:21

В НХЛ сообщили, какой матч «Вашингтона» с Овечкиным планирует посетить Гретцки

Артем Бухаев
Корреспондент
Уэйн Гретцки, Александр Овечкин.
Фото Getty Images, USA Today Sports
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, когда Уэйн Гретцки сможет посетить игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Ожидаю, что Уэйн Гретцки будет присутствовать на рекордном голе Алекса. Думаю, это означает, что он будет присутствовать и в пятницу вечером», — сказал Дэйли «СЭ».

Александр Овечкин в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (5:1) 2&nbsp;апреля в&nbsp;Роли.«Надеюсь, он присоединится к нам»: Овечкин в трех голах от рекорда и ждет Гретцки на следующем матче

В ночь на четверг Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5). Теперь на счету 39-летнего россиянина 892 гола за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги после Гретцки (894 шайбы).

Следующий матч «Вашингтон» проведет с «Чикаго» — в ночь на субботу, 5 апреля, по московскому времени.

В этом сезоне Овечкин забил 39 голов в 59 играх, его средняя результативность составляет 0,66 гола за матч. По прогнозу НХЛ, россиянин может побить рекорд Гретцки 13 апреля в игре против «Коламбуса».

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Билл Дэйли
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