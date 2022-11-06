Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:32

В НХЛ высказались о ситуации с возможным приглашением сборной России на Кубок мира — 2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн оценил ситуацию с возможным приглашением сборной России на Кубок мира — 2024.

«У нас есть много вещей, с которыми нужно разобраться перед проведением Кубка мира. Это один из многих вопросов, которые мы обсуждаем с ассоциацией игроков НХЛ касательно этого турнира», — приводит слова Беттмэна Iltalehti.

Заместитель Беттмэна Билл Дэйли также заявил, что пока в НХЛ нтчего не говорили о россиянах, за исключением того, что они думают над ситуацией. По его словам, сейчас этот вопрос обговаривается.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований. В последний раз турнир проходил в 2016 году, в нем Россия дошла до полуфинала, а победителем стала команда Канады.

Источник: https://www.iltalehti.fi/nhl/a/15f86bc2-b9be-4eef-81ff-58dde44e0a45
Хоккей
НХЛ
Гэри Беттмэн
2
2
Читайте также
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Тело бывшего хоккеиста обнаружили дома в луже крови в Москве
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок мира-2024: НХЛ вернется с турниром лучших сборных
В НХЛ рассматривают множество вариантов организации Кубка мира-2024
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
Европейские страны давят на НХЛ, чтобы лига отказалась от России. Наша сборная останется без Кубка мира?
Фетисов о заявлении Дэйли по России на Кубке мира: «Какое влияние страны имеют на решение НХЛ?»
В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны участием России
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кожевников считает, что Овечкину нужно два-три года, чтобы побить рекорд Гретцки