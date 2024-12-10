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Сегодня, 09:59

В НХЛ запланировали празднование к моменту, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Даниил Аршавский
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На совете управляющих Национальной хоккейной лиги обсудили, как НХЛ отметит покорение форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным снайперского рекорда Уэйна Гретцки, сообщает Daily Faceoff.

Предполагается, что матч, в котором 39-летний форвард установит новый рекорд, будет немедленно остановлен, даже если он будет проходить на выезде. Тогда-же состоится полная презентация с Овечкиным, Гретцки и комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

За 18 матчей в нынешнем сезоне российский нападающий набрал 25 (15+10) очков. Всего на счету Овекина 868 шайб за 1444 игры, он отстает от рекорда Гретцки на 26 голов.

Источник: Daily Faceoff
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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