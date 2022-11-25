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Сегодня, 16:33

В НХЛ заявили, что хотят видеть российских хоккеистов на Кубке мира

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига хочет видеть российских спортсменов на Кубке мира по хоккею в 2025 году.

«Мы хотим, чтобы россияне могли участвовать в турнире, в котором участвуют лучшие. Не считаем справедливым возложение на них ответственности за решения, которые были приняты их правительством. В конце концов лучшие хотят сразиться с лучшими», — приводят РИА «Новости» слова Дэйли со ссылкой на Expressen.

В ноябре Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявили, что Кубок мира по хоккею переносится с 2024 на 2025 год.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, все игры турнира прошли в канадском Торонто.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221125/nkhl-1834260120.html
Хоккей
НХЛ
Билл Дэйли
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