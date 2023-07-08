В НХЛ заявили, что меморандум о взаимопонимании с КХЛ больше не действует

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

«Да, это так», — заявил Дэйли на вопрос о прекращении работы меморандума.

Ранее КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. Дэйли заявил, что у Федотова действует соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Он отметил, что было подтверждено, что интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ.

Как стало известно «СЭ», КХЛ в ответ на запрос в НХЛ о статусе Федотова в заокеанской лиге не получала официальных документов о наличии у игрока контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА. Сегодня, 8 июля, стало известно, что 26-летний голкипер подписал двухлетний контракт с московским клубом.