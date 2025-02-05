В НХЛ заявили, что не могут повлиять на решение об участии сборной России в Олимпиаде-2026

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил что организация никак не может повлиять на вопрос участия сборной России в Олимпиаде-2026.

«Мы не имеем никакого контроля над тем, что МОК может решить в отношении участия российских хоккеистов в Олимпийских играх», — сказал Дэйли Odds.ru.

Во вторник, 4 февраля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных команд России от участия в турнирах под своей эгидой. Таким образом, российские хоккеисты пропустят чемпионаты мира 2025 и 2026 годов, а также молодежный чемпионат мира 2026 года.

Отмечается, что решение по участию сборной России в Олимпийских играх-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК).