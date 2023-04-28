Ничушкин пропустил матчи «Колорадо» из-за пьяной девушки в его номере отеля. Ее отвезли в больницу

Согласно сообщению Департамента полиции Сиэтла, полученному газетой The Denver Post, в гостиничном номере нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в субботу была обнаружена женщина. Она была настолько пьяной, что врач команды вызвал скорую помощь, чтобы отвезти ее в больницу.

Согласно отчету об инциденте, сотрудники нашли 28-летнюю женщину, когда пришли проверить Ничушкина в его номере в отеле Four Seasons в центре Сиэтла, где остановились «Эвеланш». Врач команды посчитал, что она слишком пьяна, чтобы безопасно покинуть отель на такси, и позвонил в службу 911. Врачу команды не известно о каких-либо родственных связях между Ничушкиным и этой женщиной.

Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по данному инциденту не ведется. В полицейском отчете отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

В тот вечер Ничушкин не сыграл в третьей матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла». С тех пор российский нападающий не появлялся в команде.

В четверг, 27 апреля, издание The Denver Gazette со ссылкой на главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара сообщило, что отсутствие Ничушкина не связано с юридическими проблемами, с проблемами со здоровьем или дисциплиной. Беднар сказал, что команда остается на связи с игроком.