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Сегодня, 03:52

В обмене Орлова из «Вашингтона» в «Бостон» поучаствовал российский нападающий Светлаков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Обмен российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон» стал трехсторонней сделкой, так как в ней поучаствовала еще «Миннесота».

Помимо Орлова и нападающего Гарнета Хэтуэя «Брюинз» получили от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова. «Уайлд» досталось от «Бостона» право выбора в пятом раунде драфта этого года.

Таким образом, Орлов займет в платежной ведомости «Бостона» только 1,275 миллиона долларов от 5,1 миллиона долларов по действующему контракты. «Вашингтон» будет платить 50 процентов зарплаты россиянина, а «Миннесота» еще 25.

Светлаков был выбран «Уайлд» в шестом раунде на драфте НХЛ 2017 года. 26-летний хоккеист сейчас играет за московский ЦСКА в КХЛ.

Дмитрий Орлов (слева). «Вашингтон» объявил об обмене российского защитника Орлова в «Бостон»
Андрей Светлаков
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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