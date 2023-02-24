В обмене Орлова из «Вашингтона» в «Бостон» поучаствовал российский нападающий Светлаков

Обмен российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон» стал трехсторонней сделкой, так как в ней поучаствовала еще «Миннесота».

Помимо Орлова и нападающего Гарнета Хэтуэя «Брюинз» получили от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова. «Уайлд» досталось от «Бостона» право выбора в пятом раунде драфта этого года.

Таким образом, Орлов займет в платежной ведомости «Бостона» только 1,275 миллиона долларов от 5,1 миллиона долларов по действующему контракты. «Вашингтон» будет платить 50 процентов зарплаты россиянина, а «Миннесота» еще 25.

Светлаков был выбран «Уайлд» в шестом раунде на драфте НХЛ 2017 года. 26-летний хоккеист сейчас играет за московский ЦСКА в КХЛ.