В Роспатенте отметили, что заявку Овечкина могут рассматривать до пяти месяцев

Заявка российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на регистрацию фразы «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается») находится на стадии формальной экспертизы в Роспатенте.

«В автоматизированной системе «Товарные знаки РФ» были выявлены заявки № 2023744438, № 2023743975, № 2023743976, № 2023744439, № 2023734851, поданные на имя Овечкина Александра Михайловича для широкой группы товаров и услуг. Все приведенные в письме заявки находятся на стадии формальной экспертизы, которая по ним не завершена. Решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака еще не принято ни по одной из вышеуказанных заявок. Отдельно отметим, что в настоящее время средний срок экспертизы заявок на товарные знаки составляет около пяти месяцев. Также данный срок может быть увеличен в зависимости от результатов проверки заявленного обозначения требованиям законодательства», — приводит ТАСС слова представителя Роспатента.

Соответствующую заявку в Роспатент Овечкин подал в конце мая. Эту фразу хоккеист произнес в 2006 году на следующий день после того, как оказался на льду от удара защитника «Кэпиталз» Шейона Моррисонна и смог покинуть площадку только с помощью одноклубников.

34-летний форвард является обладателем Кубка Стэнли, а также трехкратным чемпионом мира. За свою карьеру Овечкин выступал в составе «Динамо» и «Вашингтона».